Más de 60 alumnos intoxicados por gases tóxicos que emite un complejo químico en Túnez

Según los datos publicados por la ONG en su página de Facebook, más de 20 alumnos de una escuela de secundaria sufrieron el pasado 18 de abril problemas respiratorios con debilitamiento en las extremidades, mientras que otros 40 casos se registraron este miércoles, que se suman a más de un millar de personas que sufrieron daños similares desde el pasado octubre.

Las reivindicaciones para el cierre del complejo, dedicado fundamentalmente a la industria del fosfato, disminuyeron significativamente después de que, el pasado febrero, un tribunal rechazara suspender las actividades de las factorías, al considerar que "no había sido probado el daño".

El veredicto fue aplazado hasta en ocho ocasiones antes de ser emitido, pese a que el caso estaba calificado como "urgente", debido a los daños respiratorios causados, calificados como "muy graves" por parte de las especialistas sanitarios.

Antes de ser emitida la decisión judicial, las peticiones de cierre de las unidades fueron recurrentes con protestas masivas, tanto en Gabes como en la capital tunecina, ya que las fugas de gases tóxicos multiplicaron los problemas de salud y causaron daños medioambientales desde hace más de una década, con un "fuerte" incremento en los últimos meses.

El jefe de la sección regional de abogados de Gabes, Mounir Adouni, aseguró que la decisión del tribunal iba a ser apelada, aunque desde entonces no ha trascendido ninguna información al respecto.

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Para solucionar esta crisis ambiental, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Salah Zaouari, anunció en octubre de 2025 la reanudación inmediata de seis proyectos paralizados, con valor de 200 millones de dinares (59 millones de euros), aunque se desconoce si hay avances al respecto.