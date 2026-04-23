Más de medio millar de muertes por sarampión en África en lo que va de 2026

"El principal factor que impulsa el sarampión en nuestro continente es el desafío de la vacunación, así como la escasa concienciación sobre la salud y el acceso limitado a la atención médica", declaró en una rueda de prensa virtual el responsable adjunto de incidentes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Yap Boum.

Se trata de la segunda mayor cifra de contagios registrada en los últimos cuatro años en las 15 primeras semanas del año, aunque la mortalidad es la segunda más baja en esta serie (0,73 %).

Además, informó de que la RDC concentra el 70 % de los casos y el 95 % de los fallecimientos por esta enfermedad, lo que se relaciona principalmente con el conflicto que vive el país en sus provincias orientales, aunque está presente en todo el territorio.

"El principal factor que observamos en el país es el desplazamiento masivo en las provincias de Kivu del Norte y del Sur. Recordemos que estas son las dos provincias afectadas por la crisis humanitaria y, por lo tanto, el acceso es bastante difícil", añadió.

Boum también señaló que las condiciones sanitarias en los campamentos de desplazados son "malas", y que las personas a menudo viven hacinadas y con una cobertura de vacunación "subóptima", lo que puede explicar este aumento de número de casos con respecto a la anterior semana (17,6 %).

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Durante la rueda de prensa, la agencia de salud mostró la tendencia a la baja de otras enfermedades como el mpox, con el 81 % de los casos registrados en las últimas semanas (18.424 en total) concentrados en Madagascar, Kenia y Guinea-Conakri.

Mientras tanto, se notificaron 35.048 casos y 750 muertes por cólera en lo que va de 2026, lo que supone la cifra más baja en los últimos cuatro años en el mismo periodo, en los que los contagios se situaban entre 79.000 y 96.000, y las muertes entre 1.300 y 1.900.

A pesar de ello, África sigue registrando el 59 % de los casos y el 99 % de las muertes por cólera a nivel global, con la RDC y Mozambique a la cabeza de los casos.