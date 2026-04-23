Meloni pide que la UE sea "más valiente" en búsqueda de soluciones a la crisis energética

"Nosotros debemos encontrar respuestas, hemos venido a buscarlas aquí. Pienso que Europa debe ser mucho más valiente; claramente aprecio la propuesta que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea sobre el tema de la energía. Es un paso adelante, pero no es un paso adelante suficiente", dijo Meloni a los medios a su llegada a la cumbre informal de líderes de la UE que se celebra hoy y mañana en Ayia Napa (Chipre).

La líder italiana manifestó que "sería un error" afrontar esta situación "solo cuando ya se ha llegado al límite", y se mostró favorable a la propuesta de la Comisión de flexibilizar las ayudas en los Estados miembros, aunque señaló que "el espacio fiscal no es el mismo para todos".

"Cuando uno se mueve demasiado tarde, el precio que se paga es más alto y, por lo tanto, en mi opinión hay que razonar con mayor apertura, eficacia y eficiencia. Esto afecta también a la cuestión del pacto de estabilidad y de su suspensión", apuntó.

Meloni mencionó que la actual "emergencia" está ligada al transporte, lo que supone un riesgo que puede "impactar en todos los bienes de consumo y convertirse en un problema de inflación".

"Hemos venido aquí (...) no para defender simplemente el interés italiano -que siempre es lo más importante para nosotros- sino para defender el interés europeo, porque si no se responde a tiempo sobre estos temas, corremos el riesgo de hacernos mucho daño", añadió.