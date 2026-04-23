México niega "conflicto" con EE.UU. por pedir explicación sobre operativo antidroga

"Lo que queremos es que si estamos trabajando bien, si estamos avanzando, pues que se cumpla el entendimiento. Entonces, es así. No es un asunto de que queramos escalar un problema con el Gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes y a su cumplimiento", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Ante este operativo, Sheinbaum defendió la postura de su Gobierno para saber "bajo qué condiciones" se dio la participación de EE.UU. en Chihuahua, ya que "cualquier colaboración" en materia de seguridad tiene que ser autorizado por el Ejecutivo.

"La falta es de ellos (del gobierno de Chihuahua), de pedir la colaboración. Por supuesto, el Gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. La principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración", aseguró la mandataria.

Sheinbaum afirmó que "hay que cumplir la constitución y las leyes", y en el caso del reciente operativo, a su juicio, es una "violación" del marco jurídico vigente.

Por ello, pidió explicaciones a la gobernadora de Chichuahua, Maru Campos, quien se reunirá este jueves con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para abordar este asunto.

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Asimismo, reiteró sus condolencias a los agentes estadounidenses fallecidos y recordó que fue "lo primero que dije", después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, le pidiera "un poco de empatía" ante este suceso en territorio mexicano.

"Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron, a todos, a los mexicanos y a los estadounidenses", sentenció.

En un principio, el fiscal estatal de Chihuahua declaró que los agentes regresaban del operativo, pero después matizó que los estadounidenses no participaron directamente en el aseguramiento del laboratorio del narcotráfico y que realizaban labores de adiestramiento.

La controversia creció cuando The Washington Post informó de que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico, en un contexto de mayor presión de Washington sobre México en materia de seguridad y de sensibilidad política por la soberanía nacional.