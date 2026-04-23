Ministro de Gibraltar dice que la postura de España ante su soberanía no le es "simpática"

Picardo se refirió durante un desayuno informativo en Madrid al capítulo "espinoso" de la soberanía de Gibraltar, ante quienes, como el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox, creen que España cedió ante el Reino Unido, que controla ese territorio del sur de la península ibérica.

Tras ello, recordó que España no renunció a sus aspiraciones soberanistas sobre Gibraltar, como queda reflejado, explicó, en el artículo 2 del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) sobre ese territorio.

En ese artículo se establece que el tratado no afecta a las posiciones jurídicas sobre la soberanía de España ni del Reino Unido.

El ministro principal gibraltareño insistió en que el acuerdo, que se firmó el 11 de junio del año pasado y que supondrá el derribo de la verja "para siempre" a partir del 15 de julio, "era el único posible" al que se podía llegar, y llamó "cantamañanas" a quienes lo criticaron.

En todo caso, esas discrepancias, puntualizó, ocupan una página de las 1.083 de acuerdo, con el que se consiguió dar "pasos gigantescos" que marcan el principio de un camino de "colaboración y relanzada convivencia".

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Picardo rechazó también plantear este "histórico" acuerdo "como si fuera un partido de fútbol donde uno marca un gol a otro", pues para él, lo importante es que quienes ganan con ello "son las personas".

A continuación, recalcó que no es necesario que el tratado se ratifique en el Parlamento español, ya que el Consejo Europeo ya decidió que "no es un acuerdo mixto, sino de competencia exclusiva europea". Si pasa por la Cámara de Reino Unido, es debido a la ley británica de acuerdos, explicó Picardo.

La fecha para que lo ratifique el Parlamento Europeo está aún sin concretar, pero no será hasta después del verano, señaló el ministro, que lleva quince años en ese cargo y afronta ya su último mandato.

Ante diputados de la izquierda española, representantes de algunos ministerios y embajadores, entre otros asistentes, Picardo valoró las ventajas que el tratado supone para el Peñón al establecer por primera vez un mercado único entre Gibraltar y la Unión Europea, que no era así cuando el Reino Unido era miembro de la UE.