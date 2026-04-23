ONG independiente reporta nuevo feminicidio y un infanticidio vicario en Cuba

Según EFE, en total se han registrado 16 muertes por violencia machista en Cuba en lo que va de 2026.

Las víctimas fueron Rosalí Peña Hernández, de 31 años, y también su hija Camila Aguilera Peña, de 12 años, en un suceso de "extrema violencia" ocurrido en su vivienda este miércoles, en Batabanó (oeste).

El informe del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) identifica al presunto autor de este doble crímen como la actual pareja de Peña, quien además agredió y causó graves heridas a la madre de la víctima -al intentar defenderla- y a una vecina, que acudió a socorrerlas.

Además, relata que el hijo menor de la mujer asesinada logró huir del lugar donde se produjo el hecho.

Las activistas de la ONG denuncian "la crueldad y brutalidad" del ataque y consideran que muestra "hasta qué punto la violencia contra las mujeres y las niñas en Cuba impacta no solo a las víctimas directas, sino también a sus hijas e hijos, familiares, personas cercanas y comunidades enteras".

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"El caso evidencia, una vez más, la desprotección en que viven muchas mujeres frente a agresores violentos y la ausencia de mecanismos eficaces de prevención y protección", recalcan.

El informe indica que hasta la fecha, el registro realizado por el OGAT en 2026 incluye además 14 intentos de feminicidio, mientras investigan once posibles crímenes machistas, cuatro intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025.

Alas Tensas presentó hace dos semanas su informe sobre la violencia de género en 2025, en el que consideró que la actual situación de crisis en Cuba incide en una mayor desprotección de las mujeres y las niñas, por lo que exigió la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

En su análisis señaló que en el 93,8 % de los casos verificados el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional.

Asimismo subrayó que la concentración de los casos en relaciones de pareja, expareja y otros vínculos cercanos confirma que la violencia contra las féminas se inscribe de "forma predominante, en dinámicas sostenidas de desigualdad y control dentro de relaciones preexistentes".

Las feministas llamaron la atención sobre una "mayor incidencia" de los feminicidios cometidos en las viviendas de las víctimas por parte de sus parejas y exparejas.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ambas organizaciones, en 2025 ocurrieron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

El Gobierno cubano ha expresado su "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas independientes han criticado la falta de acciones concretas, así como de la prevención y el apoyo a las víctimas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios oficiales rara vez reportan estos casos.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender a las víctimas de la violencia machista y confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas.