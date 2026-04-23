París y Londres refuerzan la lucha contra la inmigración ilegal en el Canal de la Mancha

Los ministros del Interior francés, Laurent Nuñez, y británica, Shabana Mahmood, rubricaron en Dunkerque (norte de Francia) el nuevo texto, que eleva hasta los 766 millones la aportación de Londres en los próximos tres años para reforzar el dispositivo de vigilancia en el Canal de la Mancha, frente a los 540 previstos para el periodo 2023-2026.

Eso incluye elevar el número de efectivos policiales en la zona, hasta alcanzar los 1.400 agentes en 2029, pero también prevé el despliegue de una brigada anti-disturbios, drones y de helicópteros, además de otros medios electrónicos, como cámaras, para detectar las pequeñas embarcaciones que se lancen al mar para cruzar el estrecho.

Por primera vez, el acuerdo bilateral, firmado inicialmente en 2018 y renovado en 2023, prevé una parte del pago sujeta a los resultados obtenidos por las autoridades francesas, 186 millones, una forma de acallar las críticas en suelo británico a la falta de eficacia de Francia.

Cada año, ambos países evaluarán las medidas aplicadas y determinarán posibles ajustes.

Este punto es el que más críticas ha despertado en las asociaciones humanitarias, que consideran que estas medidas obligarán a los inmigrantes a incrementar los riesgos para tratar de ganar territorio británico, lo que se traducirá en una mayor mortalidad. El año pasado, al menos 29 de ellos perdieron la vida.

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Según los datos oficiales del Reino Unido, 41.472 personas consiguieron cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones en 2025, el segundo total más elevado desde 2018.

En los últimos siete años Londres calcula que 179.000 demandas de asilo han sido presentadas en sus servicios migratorios por personas que han efectuado con éxito esa travesía, de las que 108.200 han podido ser tratadas y el 63 % con resultado favorable para el demandante.

París se defiende asegurando que el número de travesías en pequeños barcos por las aguas del estrecho se han reducido y que el año pasado arrestaron a 480 personas implicadas en las mafias que ofrecen esos trayectos.