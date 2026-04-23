Reza Pahlaví pide reanudar "intervención humanitaria" en Irán y critica el alto el fuego

"Es una oportunidad de oro, el régimen nunca ha sido tan frágil como ahora", afirmó en una rueda de prensa en Berlín, en la que lamentó que el cese temporal de los ataques puede confundir a quienes se estuvieran planteando desertar del aparato estatal y frenar así el proceso de colapso que según aseguró se está produciendo.

Además, "si la campaña (de bombardeos) continuase, ofrecería al menos una protección aérea mínima para salir a la calle", señaló, en alusión a los manifestantes antigubernamentales que de acuerdo con él han quedado "indefensos" ante la represión estatal.

Pahlaví, que vive en el exilio de Estados Unidos, defendió la ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán como una "intervención humanitaria que millones de iraníes habían pedido" y que logró eliminar a un dictador, en referencia al líder supremo Ali Jameneí, frente a unos esfuerzos diplomáticos que "ya han tenido suficientes oportunidades".

"Ha habido bajas, sí, pero la mayor parte han sido de elementos del régimen", dijo, al ser preguntado por los periodistas por las muertes de civiles en los bombardeos.

El hijo del sha indicó que no esperaba resultados de las conversaciones que todavía podrían producirse entre las partes beligerantes esta semana en Islamabad, pues aseguró que la idea de que Teherán esté dispuesta a comprometerse con la paz es una "fantasía".

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Para Pahlaví, el comportamiento de la República Islámica no va a cambiar y su Gobierno no va a conducirse de repente de modo pragmático.

Rechazó además la posibilidad de que sobreviva un "sistema descafeinado", más moderado, puesto que el pueblo iraní quiere una "ruptura limpia" con el pasado y la ha pagado con su sangre.

Por todo ello, instó a los países europeos a dejar de recurrir a lo que calificó de "apaciguamiento" y a posicionarse "en el lado correcto de la historia" expulsando a los embajadores iraníes y preparándose para reconocer a un futuro gobierno de transición, entre otras medidas.

Preguntado por el modelo de Estado que implantaría en el hipotético caso de convertirse en líder tras un colapso del régimen actual, Pahlaví no quiso excluir la posibilidad de ejercer él mismo de monarca de Irán, y aseguró que por ejemplo en Europa existen "muchas monarquías democráticas".

"Si usted me dice que la gente no tiene derecho a decidir en las urnas qué sistema prefieren, entonces no está respetando la voluntad del pueblo iraní", dijo, y propuso un proceso de transición liderado por él en el que la mayoría pueda determinar el futuro de Irán.

Pahlaví se encuentra en Berlín para reunirse con diputados de varios partidos. Se han convocado diversas manifestaciones a favor y en contra de su presencia en la capital alemana.