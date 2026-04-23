Tribunal de Kuwait absuelve a periodista detenido hace 52 días en una campaña de represión

"Aún se están recabando todos los detalles, pero su equipo legal internacional confirma que ha sido declarado inocente de los cargos y se espera su liberación inminente", dijo en un comunicado la oficina de Caoilfhionn Gallagher KC, el equipo legal de las hermanas de Shihab al Din.

La nota no indicó cuáles fueron los cargos de los que se acusó al periodista y recordó que Shihab al Din no fue visto en público desde el pasado 2 de marzo en Kuwait, donde visitaba su familia, y fue arrestado al día siguiente.

"Nos alivia que, tras 52 días de detención, Ahmed haya sido declarado inocente de todos los cargos. Ahora nos centramos en garantizar la libertad y la seguridad de nuestro cliente, y proporcionaremos más detalles en cuanto se confirmen", añadió la fuente.

Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) celebró en otro comunicado la absolución del periodista tras casi dos meses de detención y recordó que "la libertad y la seguridad de Ahmed" son la máxima prioridad de la organización.

El pasado 14 de abril, el CPJ tanteó la posibilidad de que las autoridades kuwaitíes lo arrestaran por "difundir información falsa, atentar contra la seguridad nacional y hacer mal uso del móvil".

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Estas acusaciones, que la ONG calificó de "vagas y excesivamente amplias", se utilizan habitualmente para silenciar a periodistas independientes en este país del golfo Pérsico como Shihab, que ha colaborado con medios como The New York Times, PBS o Al Jazeera English.

Antes de ser detenido, el reportero "comentó vídeos e imágenes disponibles públicamente relacionados con la guerra de Irán. Entre sus publicaciones recientes se encontraba un vídeo geolocalizado, verificado por CNN, que mostraba el accidente de un avión de combate estadounidense cerca de una base aérea estadounidense en Kuwait", dijo el CPJ.

Asimismo, recordó que su detención se produjo en medio de una "censura cada vez más estricta a la prensa" en el Golfo y en Kuwait, donde el Ministerio de Interior advirtió el 2 de marzo contra la grabación o difusión de vídeos o información relacionados con los ataques iraníes contra los países árabes.

Kuwait promulgó el 15 de marzo una ley destinada a salvaguardar y proteger los intereses supremos de las autoridades militares, y su artículo 26 impone penas de cárcel de hasta diez años a quien "difunda noticias, publique declaraciones o propague rumores falsos relacionados con entidades militares".