Uber Eats y Deliveroo, demandados en Francia por 'trata de seres humanos'

En el origen de la iniciativa se encuentran cuatro colectivos, entre ellos la Maison des livreurs (Casa de los repartidores) de Burdeos y la Maison des coursiers (Casa de mensajeros) de París, que buscan que se reconozcan penalmente prácticas que califican como un "sistema de explotación", informó este jueves la prensa local, al confirmar la información adelantada por Le Parisien y Sudouest.

El abogado de los demandantes, entre los que están también las asociaciones de apoyo a los repartidores Amal y Ciel, Thibault Laforcade, describió esta acción ante la justicia como inédita en Francia y sostuvo que los elementos reunidos encajan con la definición legal de 'trata de personas con fines laborales'.

"El modelo de estas plataformas suele describirse como esclavitud moderna. Creemos que esta crítica puede traducirse en derecho penal. Los numerosos documentos que hemos recopilado ofrecen una imagen abrumadora y coherente de un sistema de explotación que cumple punto por punto con la definición internacional e interna de trata de personas con fines laborales", dijo Laforcade al diario Sudouest.

La denuncia se apoya en testimonios recogidos entre repartidores en todo el país, así como en diversos informes institucionales y de organizaciones que alertan sobre las condiciones de trabajo en el sector.

Denuncian, entre otras cosas, ingresos insuficientes, jornadas extensas y una fuerte dependencia económica, que afecta en gran medida a trabajadores inmigrantes.

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Según un estudio realizado en 2025 por Médicos del Mundo y otros centros de investigación, los repartidores trabajan en promedio 63 horas semanales por unos 1.480 euros brutos al mes.

Además de la denuncia penal, se ha enviado un requerimiento formal a Uber Eats, lo que supone un paso previo a una posible acción colectiva por 'discriminación'.

En este sentido, los colectivos señalaron en particular la organización por un algoritmo que asignaría pedidos y tarifas de manera opaca, en perjuicio de los repartidores más vulnerables.

Las dos empresas denunciadas rechazaron las acusaciones. Así, Uber Eats aseguró que la denuncia "carece de fundamento", mientras que Deliveroo negó que su modelo pueda equipararse a una forma de explotación.

Se calcula que entre 70.000 y 100.000 personas trabajan como repartidores de las dos plataformas en Francia.