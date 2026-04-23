Un brote de tuberculosis bovina fuerza el sacrificio de más de 20 reses en Austria

La medida fue necesaria después de confirmarse la presencia del patógeno en más de la mitad de los animales, informó este jueves la televisión pública ORF.

Debido a que varias reses del rebaño afectado habían sido trasladadas recientemente a otra granja cercana, esta última fue puesta en cuarentena preventiva, mientras que seis de sus animales fueron sacrificados con fines diagnósticos y el resto está siendo examinado.

Se cree que los casos de TBC detectados están relacionados con la estancia de los animales en una zona de pastos alpinos el verano pasado, donde se habrían contagiado en contactos con ciervos infectados.

Según datos del Estado federado de Vorarlberg, actualmente hay seis granjas bajo cierre preventivo.

La tuberculosis bovina, que se transmite de la fauna silvestre al ganado doméstico, lleva años causando daños en el sector agrícola de Vorarlberg, región alpina fronteriza con Suiza.