Wall Street cierra en rojo, lastrado por las tecnológicas y la incertidumbre sobre Irán

Al término de la sesión, el Dow Jones bajó un 0,36 %, hasta 49.310 puntos; el selectivo S&P cedió un 0,41 %, hasta 7.108 unidades, y el Nasdaq perdió un 0,89 %, hasta 24.438 enteros.

El sector tecnológico tuvo hoy las mayores pérdidas, del 1,47 %, encabezadas por grandes empresas como Microsoft (-4 %), Oracle (-6 %) y Palantir (-7 %).

También hubo descensos en reacción a resultados trimestrales, como los de ServiceNow (-18 %), que divulgó una reducción de ingresos por el conflicto en Oriente Medio, e IBM (-8 %) que decidió mantener sus previsiones sin cambios para 2026.

El fabricante de vehículos Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, caía un 3,5 % después de divulgar un aumento de beneficios, ingresos inferiores a lo anticipado y planes de gasto ingente para desarrollar tecnologías de inteligencia artificial y robótica.

Por su parte, la aerolínea estadounidense American Airlines subió un 2,4 % tras informar de unos ingresos récord, aunque rebajó sus pronósticos anuales por el encarecimiento del combustible.

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Mientras tanto, el aparente estancamiento en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, a la par que ambos países expresan posturas cada vez más duras, no animó a los mercados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que no se siente presionado para poner fin a la guerra contra Irán y ordenó a la Armada atacar toda pequeña embarcación en el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró con una subida del 3 % y se situó en 95,85 dólares mientras los operadores siguen pendientes del estrecho de Ormuz.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía al 4,325 %, el oro bajaba a 4.708 dólares la onza y el euro se cambiaba a 1,168 dólares.