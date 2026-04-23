Zelenski dice que Ucrania merece integración plena y no simbólica en UE al llegar a Chipre

En un mensaje de voz a periodistas citado por la agencia Ukrinform, Zelenski manifestó su agradecimiento a los países que se están esforzando por encontrar un formato que permita acelerar la adhesión de Ucrania a los Veintisiete.

"Pero seamos justos: Ucrania no necesita una participación simbólica en la UE. Ucrania se defiende a sí misma y, por supuesto, defiende a Europa. Y defiende a Europa no simbólicamente, sino de forma real", dijo y recalcó que son ucranianos quienes están muriendo en la guerra.

Zelenski explicó que diversas instituciones europeas y ucranianas están debatiendo ciertos formatos que hagan posible avanzar en la integración, pero advirtió que ni él ni los ciudadanos apoyan una pertenencia simbólica.

"Ya hemos tenido suficientes alianzas simbólicas -el Memorándum de Budapest-, garantías de seguridad simbólicas, un camino simbólico a la OTAN. Nos merecemos una participación plena en varias alianzas y ciertamente en la UE", resaltó.

Poco después, la oficina presidencial ucraniana confirmó a la cadena pública Suspilne que Zelenski había llegado a Chipre, donde los líderes de la UE debatirán este jueves en una cumbre informal cómo contribuir a la desescalada en Oriente Medio y a la reapertura de Ormuz, así como las medidas de respuesta para hacer frente al encarecimiento de la energía a raíz del conflicto.

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Según esta fuente, está previsto que el líder ucraniano se reúna además bilateralmente con varios jefes de Estado y de Gobierno, como el presidente lituano Gitanas Nauseda y la primera ministra danesa en funciones, Mette Frederiksen, y, por otro lado, con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El propio Zelenski escribió en X que durante la cumbre también se tratarán nuevas sanciones contra Rusia, tras el desbloqueo del vigésimo paquete y nuevos formatos de cooperación militar.

El presidente ucraniano celebró también que este jueves se haya formalizado finalmente el crédito de 90.000 millones de euros para Ucrania, que le proporcionará "certeza financiera" al país y lo volverá más resiliente.

"Estamos trabajando para asegurar que el primer tramo de este paquete de apoyo esté disponible ya en mayo-junio. Los fondos del paquete europeo se destinarán, entre otras prioridades, a la producción de armas, a la adquisición de armamento necesario de socios que todavía no producimos en Ucrania y la preparación del sector energético y la infraestructura crítica de cara al próximo invierno", declaró.