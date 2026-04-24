Al menos 19 rebeldes y ocho soldados de Chad mueren en enfrentamientos en el sur del país

"Nos tomó por sorpresa en la madrugada. Los rebeldes lanzaron un asalto coordinado, utilizando varios puntos de entrada. A pesar de la sorpresa inicial, nuestras fuerzas respondieron con contundencia, lo que ayudó a limitar las bajas", declaró a EFE el comandante de la unidad desplegada en la zona, coronel Mahamat Adoum.

"El número de fallecidos asciende a 27, entre ellos 19 atacantes y ocho de nuestros soldados (...). Permanecemos en alerta", subrayó el coronel.

Adoum afirmó que el Ejército ya ha reforzado sus posiciones para prevenir "nuevas incursiones" y "proteger a la población civil".

Desde finales de diciembre se han producido enfrentamientos regulares entre las Fuerzas Armadas chadianas y los rebeldes del MPRD, que lleva más de dos décadas presente en la zona y está liderado por Djibrine Dassert, quien reside en Francia.

La Comunidad de Sant'Egidio en Roma, una asociación pública de laicos que cuenta con más de 50.000 miembros en unos 70 países, lleva años intentando mediar entre ambas partes con el objetivo de pacificar el sur del país, a través del diálogo político y el desarme de los rebeldes, un proceso que se ha visto marcado por numerosos enfrentamientos.