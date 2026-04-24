Mundo
24 de abril de 2026 - 14:40

Apuñalan a un menor de origen hondureño en Madrid en un posible ajuste entre bandas

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Madrid, 24 abr (EFE).- Un menor de 17 años de origen hondureño fue apuñalado por otro joven desde un patinete en un barrio de Madrid, según informó este viernes la Policía Nacional, que apunta a un posible ajuste entre bandas como motivo del asesinato.

Por EFE

Los hechos ocurrieron este viernes por la tarde en el barrio madrileño de Puente de Vallecas, junto a la estación de tren de cercanías de Entrevías, donde el menor, que iba acompañado de su novia, fue atacado y recibió dos puñaladas por la espalda.

Según informaron fuentes policiales a EFE, la víctima, D.A.S.V., de nacionalidad española y de origen hondureño, pertenecería a la banda de los Trinitarios, mientras que el autor formaría parte de los Ñetas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del grupo de atención al ciudadano, que le realizaron las primeras maniobras de reanimación hasta que llegaron los servicios sanitarios, aunque el joven falleció posteriormente debido a las heridas sufridas en el ataque.

El 30 de marzo de 2025 un joven de 27 años también falleció en un episodio similar cuando fue apuñalado en el cuello en una calle de este mismo barrio de Madrid por un miembro de una banda rival que circulaba en patinete.