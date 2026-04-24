Bélgica permitirá que las tiendas abran siete días por semana

"La ley actual ya no se adapta a las expectativas de los consumidores y de los comerciantes, ni al desarrollo del comercio en línea, que se beneficia de una flexibilidad mucho mayor que los comercios físicos y crea distorsiones de competencia", resumió la ministra de Clases Medias, Autónomos y Pymes, la liberal Eléonore Simonet, en declaraciones que recoge la cadena RTBF.

La iniciativa extiende los días que se pueden abrir las tiendas y también su horario, ya que hasta ahora debían cerrar por regla general a las 20.00, salvo excepciones.

El nuevo marco entrará en vigor tras su aprobación parlamentaria antes del verano, si la mayoría gubernamental lo respalda, y los comerciantes serán los que decidan sobre sus horarios.

"No obligamos a nadie a permanecer abierto más tiempo. Damos a los comerciantes la libertad de elegir", agregó la ministra.

En líneas generales, los pequeños comerciantes se oponen a la liberalización, que sí apoyan las grandes superficie, mientras que los sindicatos consideran que ampliar horarios perjudica a los trabajadores y no fomenta el consumo, sino que desplaza el horario de compra.