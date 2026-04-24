China impone restricciones a la exportación a 7 firmas europeas de aeroespacial y defensa

Las firmas afectadas son la belga Herstal y su matriz FN Browning; las checas Omnipol, Excalibur Armory, SpaceKnow y Czech Aeronautical Research and Testing Institute, y la alemana Hensoldt.

En un comunicado publicado en su página web, Comercio asegura haber tomado esta decisión "para proteger la seguridad y los intereses nacionales, y cumplir con obligaciones internacionales como la no proliferación".

Las sanciones contemplan la prohibición de venta directa desde China de productos con posibles usos militares a esas empresas, y también es vinculante para compañías de otros países siempre y cuando los bienes en cuestión tengan su origen en el gigante asiático.

El Ministerio se reserva además la facultad de aprobar licencias de exportación para esas empresas "en circunstancias especiales en las que sea absolutamente necesario", sin ofrecer más detalles al respecto.

En otro comunicado separado, un portavoz de Comercio exige el "cese inmediato" de cualquier suministro de ese tipo de productos a las empresas sancionadas.

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"Es necesario enfatizar que las medidas (...) de China solamente van en contra de un pequeño número de entidades de la Unión Europea (UE) involucradas en asuntos militares, entidades que han participado de ventas de armas a Taiwán o que se han confabulado con Taiwán, y las medidas solo afectan a artículos de uso dual", agrega el vocero.

Según el portavoz, China "ya había informado de la situación a la UE a través de los mecanismos bilaterales de diálogo sobre controles a la exportación", y estas sanciones "no afectarán a los intercambios comerciales y económicos normales entre China y la UE".

"Las empresas europeas que cumplen con la ley no tienen por qué preocuparse. El Gobierno chino trabajará, como siempre, con todos los países para proteger la paz y la estabilidad regionales, y garantizar de forma conjunta la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro a nivel global", sentencia.

Desde principios de esta década, China ha protestado en reiteradas ocasiones por los lazos -extraoficiales, ya que Praga no reconoce a la isla como Estado- entre la República Checa y Taiwán, especialmente bajo la anterior administración dirigida por Petr Fiala, que contrasta con la postura del actual primer ministro, Andrej Babis.

Babis prometió el pasado fin de semana una política exterior "más pragmática", bloqueando el viaje oficial a Taiwán del presidente del Senado, Milos Vystrcil, considerado como una figura favorable a la isla autogobernada, proveedor clave de semiconductores para la industria automovilística, uno de los principales motores de la economía de la nación centroeuropea.

Según la prensa checa, Babis tiene planes de viajar a China y permitir que Vystrcil viajase en un avión gubernamental habría elevado las tensiones con Pekín, aunque se espera que el líder parlamentario viaje igualmente, aunque en un vuelo comercial.

Por su parte, según el laboratorio de ideas alemán BICC, la belga FN Herstal es suministrador de armas para instituciones oficiales taiwanesas, mientras que la alemana Hensoldt fue identificada por la embajada teutona 'de facto' en Taiwán como una firma clave en la colaboración aeroespacial con la isla.

Las sanciones llegan la misma semana en que la prensa taiwanesa reveló la firma de una compra de armamento a Estados Unidos por más de 6.600 millones de dólares en medio de los esfuerzos de Taipéi por mejorar sus capacidades defensivas frente a la creciente presión militar de China, que reclama la soberanía de la isla y no ha descartado el uso de la fuerza para conseguir la "reunificación".