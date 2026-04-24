Cruz Roja considera que las consecuencias del conflicto en Irán "se sentirán durante años"

"El impacto de semanas de intenso conflicto es más profundo de lo que sugieren los titulares de prensa", con cientos de instalaciones sanitarias, empresas e instituciones educativas dañadas o destruidas, indicó Cortez, quien recientemente visitó Irán.

Según el responsable de FICR, hay mucha preocupación por el acceso a equipos y suministros médicos especializados, como máquinas de diálisis o dispositivos protésicos, especialmente en zonas donde las fábricas han tenido que interrumpir su producción por ataques o perturbaciones de las cadenas de suministro.

El responsable regional de la federación recordó que en las más de cinco semanas de conflicto murieron por ataques cuatro voluntarios de la Media Luna Roja Iraní en acto de servicio y otros 18 resultaron heridos.

La federación ha actualizado su llamamiento de ayuda de emergencia para el país y ahora solicita a la comunidad internacional 120 millones de francos suizos (150 millones de dólares o 130 millones de euros) para atender a diez millones de personas, un monto que por ahora solo ha cubierto en un 4 %.