Describen una nueva especie de araña que imita a hormigas para cazar y evitar depredadores

La nueva especie, descrita por investigadores del Inabio, la Fundación Uru, la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), se denomina Aphantochilus rainbow, y la hallaron en el Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares más biodiversos del mundo.

Este hallazgo, desarrollado por David R. Díaz-Guevara, Adrián Troya y Mariela Dominguez-Trujillo, representa "el primer registro del género Aphantochilus en Ecuador", indicó el Inabio en un comunicado, que añade que estas arañas son conocidas por su capacidad para imitar hormigas del género Cephalotes.

La nueva especie Aphantochilus rainbow fue encontrada en la copa de los árboles del Yasuní mediante una técnica especializada de nebulización de dosel.

Fue nombrada en honor a la emblemática banda de rock Rainbow y alude a los llamativos tonos iridiscentes de sus ejemplares.

Según los investigadores, Aphantochilus rainbow presenta características únicas que la diferencian de otras especies del mismo género, como un cuerno dorsal curvado y sin espinas, proyectado hacia adelante, un émbolo pequeño y una apófisis femoral con una espina.

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Además del hallazgo de la nueva especie, los investigadores reportaron, por primera vez en el país, la presencia de Aphantochilus rogersi, lo que extiende su rango de distribución a la Amazonía ecuatoriana, según el escrito.

Las arañas del género Aphantochilus son depredadoras especializadas en hormigas, y su capacidad de imitación, tanto en apariencia como en comportamiento, "es un ejemplo fascinante de adaptación evolutiva", apuntó el Inabio.

"Este tipo de mimetismo puede ser tanto defensivo como agresivo, lo que les permite integrarse en su entorno y capturar a sus presas con mayor eficacia", señaló.