Ecuador incorpora nueve sitios a la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial de la Unesco

Entre las propuestas están el paisaje cultural del Puñay, un imponente sitio arqueológico con estructuras piramidales prehispánicas ubicado en la provincia de Chimborazo; el paisaje cultural del cacao, un tributo a los sistemas tradicionales y saberes ancestrales de la Costa y la Amazonía; y el Bosque Nublado del Chocó Andino, caracterizado por su extraordinaria biodiversidad y singular paisaje sonoro.

También constan el Complejo Arqueológico Yacuviña, en El Oro, provincia fronteriza con Perú; las reservas ecológicas El Ángel, ubicada en Carchi, fronteriza con Colombia, y Manglares Churute, en el Golfo de Guayaquil.

Además, están la reserva biológica El Quimi-Mesetas de Arenisca, en la Cordillera del Cóndor; la reserva de producción de fauna Chimborazo; y la cultura manteña y su interacción en el bosque seco de la provincia costera de Manabí.

Estos sitios narran la "milenaria historia y biodiversidad única" de Ecuador, según señaló en un comunicado el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Actualmente, la capital Quito, las Islas Galápagos, el Parque Nacional Sangay, el centro histórico de Cuenca y el Qhapaq Ñan - Sistema Nacional Andino han sido declarados como patrimonios mundiales.

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Los países ingresan a la Lista Indicativa los sitios que consideran patrimonio cultural o natural de valor universal excepcional, según la Unesco.

Este paso es fundamental, ya que las candidaturas a la Lista del Patrimonio Mundial no se tendrán en cuenta a menos que el bien propuesto ya esté incluido en la Indicativa.