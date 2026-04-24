El brent se mantiene por encima de los 105 dólares y sube diez dólares en una semana

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 25 centavos de dólar por barril para su entrega en junio en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto a la jornada anterior, cuando finalizó en 105,07 dólares.

El barril llegó a cotizar este jueves a 107,40 dólares en su pico semanal, pero luego moderó su subida.

En un panorama de pesimismo, con las bolsas europeas cerrando hoy todas a la baja por la situación en el golfo Pérsico, la noticia de que mañana se reanudan probablemente las negociaciones entre Estados Unidos e Irán trajo un soplo relativo de esperanza para el final de una guerra que pronto cumple dos meses.

Mañana son esperados en Islamabad los negociadores nombrados por el presidente Donald Trump, su yerno Jared Kushner y su amigo Steve Witkoff.

Del lado iraní se espera que participe el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, quien anunció este viernes en su cuenta de la red social X el inicio de una "oportuna" gira regional por Islamabad, Mascate y Moscú.

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Sin embargo, y a falta de avances tangibles en las negociaciones, el estrecho de Ormuz sigue cerrado, bloqueado por partida doble -Irán bloquea su tránsito y EEUU hace lo propio con los buques que salen de puertos iraníes-.

Hoy la Organización Marítima Internacional (OMI) volvió a recordar que el estrecho no es una vía segura y desaconsejó tajantemente transitar por este corredor por el que en tiempos normales circula un 20 % del crudo y el gas natural del mundo, un 13 % de los fertilizantes y un 9 % de los automóviles, según cifras de la OMI.