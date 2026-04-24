El canciller paquistaní conversa con Lavrov antes de recibir a Araqchí en Pakistán

"Lavrov reconoció el papel constructivo de Pakistán en la facilitación del diálogo entre Irán y Estados Unidos. El titular de Exteriores subrayó la determinación de Pakistán de seguir contribuyendo a los esfuerzos para promover el diálogo y la diplomacia con el fin de resolver todos los problemas", recogió en un comunicado el Gobierno paquistaní.

La consulta telefónica se produjo horas antes de que Araqchí inicie una gira regional que, además de Pakistán, le llevará a Omán y Rusia, según el Gobierno iraní, para "mantener consultas sobre los lazos bilaterales, los acontecimientos regionales y los últimos acontecimientos relacionados con la guerra contra Irán”.

El medio oficial ha definido este desplazamiento como una búsqueda de consultas bilaterales para analizar los últimos acontecimientos en la región y la situación actual de lo que denomina "la guerra impuesta por los regímenes terroristas de Estados Unidos e Israel a Irán".

Fuentes gubernamentales paquistaníes informaron antes a EFE de que Araqchí llegaría esta noche a Islamabad acompañado de una pequeña delegación con vistas a una segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Pakistán mantiene su posición como el principal canal formal de comunicación entre Washington y Teherán, tras la primera ronda de contactos directos celebrada los pasados 11 y 12 de abril en Islamabad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Reiterando la importancia de mantener reuniones periódicas de alto nivel, conversaron sobre la posibilidad de reprogramar la visita del primer ministro Shehbaz Sharif a Rusia para una fecha próxima que sea conveniente para ambas partes", añadió la nota oficial.

La llamada concluyó con una invitación formal de Dar a Lavrov para visitar Pakistán.