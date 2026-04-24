El ministro de Exteriores iraní viajará a Pakistán, Omán y Rusia, según IRNA

“Araqchí comenzará una gira a Pakistán, Omán y Rusia este viernes”, indico el medio oficial.

El objetivo del viaje de jefe de la diplomacia iraní es mantener “consultas bilaterales y analizar los últimos acontecimientos en la región, así como la situación actual de la guerra que los regímenes terroristas de Estados Unidos e Israel han impuesto a Irán”.

Fuentes gubernamentales paquistaníes informaron antes a EFE de que Araqchí llegaría esta noche a Islamabad acompañado de una pequeña delegación y aseguraron que se prevé que se celebre una segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Las conversaciones entre los dos rivales se encuentran encalladas ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenía el bloqueo naval a sus puertos y buques, después del primer encuentro que mantuvieron en Islamabad el 11 y 12 de abril, en la reunión de mayor nivel desde el triunfo de la revolución Islámica en 1979.

Al mismo tiempo Irán mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, donde esta misma semana se han registrado ataques a tres buques, mientras Estados Unidos a sus fuerzas "disparar y hundir" embarcaciones sospechosas.