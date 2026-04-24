El ministro iraní de Exteriores llega a Islamabad ante visita de enviados de EE. UU.

A su llegada, el jefe de la diplomacia iraní fue recibido por el viceprimer ministro y titular de Exteriores paquistaní, Mohammad Ishaq Dar, y por el mariscal de campo Asim Munir, jefe de las Fuerzas de Defensa.

Según informó el Ministerio de Exteriores de Pakistán en un comunicado, Araqchí mantendrá encuentros al más alto nivel para discutir "los últimos acontecimientos regionales, así como los esfuerzos en curso para la paz y la estabilidad regional".

Antes de aterrizar en la capital paquistaní, Araqchí enmarcó su viaje dentro de una "oportuna" gira que también incluirá Mascate y Moscú.

A través de su cuenta en la red social X, Araqchí afirmó que el propósito de sus visitas es "coordinar estrechamente" con sus socios en asuntos bilaterales y consultar sobre los desarrollos regionales, subrayando además que sus "vecinos son prioridad".

La presencia de la delegación iraní en Islamabad se produce en paralelo al anuncio de la Casa Blanca sobre el viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner mañana sábado a Pakistán para intentar retomar los contactos presenciales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este nuevo intento por rebajar la tensión ocurre después de que las delegaciones se marcharán sin acuerdo en los encuentros directos del 11 y 12 de abril en Islamabad.

De celebrarse un nuevo encuentro, Araqchí tomaría el relevo del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien lideró la delegación anterior.

Por el lado estadounidense, el vicepresidente J.D. Vance cede su lugar a Witkoff y Kushner, una decisión tomada luego de que Washington identificara "algunos avances" por parte de Teherán en los últimos días que facilitan el encuentro presencial, según precisó Leavitt.

Los renovados esfuerzos de mediación de Pakistán se producen pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un alto el fuego indefinido, en un intento por reactivar un proceso que había permanecido encallado ante la exigencia iraní de que Washington levante el bloqueo naval a sus puertos y buques.