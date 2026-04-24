El papa León XIV recibirá el lunes a la arzobispa de Canterubry en el Vaticano

La reunión, prevista para las 09:30 hora local (07:30 GMT) en el Palacio Apostólico, constituye el primer encuentro formal entre ambos líderes religiosos.

Tras el encuentro, ambos compartirán un momento de oración en la Capilla Urbano VIII, añadió la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Esta cita da continuidad al mensaje enviado por el pontífice estadounidense el pasado 26 de marzo, con motivo de la entronización de Mullally, en el que León XIV aseguró que seguiría dialogando para la unidad de los cristianos.

La arzobispa de Canterbury no pudo estar presente en la histórica oración conjunta que el pasado octubre protagonizaron el monarca británico Carlos III y el pontífice en la Capilla Sixtina, al no haber tomado posesión de su cargo en aquel momento.

En esa ocasión, León XIV presidió junto al arzobispo de York, Stephen Cottrell, la oración ecuménica dedicada a la defensa del medioambiente.

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La cita del próximo lunes coincide con el 60º aniversario del histórico encuentro de 1966 entre Pablo VI y Michael Ramsey, que supuso el primer encuentro formal en 400 años entre un pontífice y un arzobispo de Canterbury.

Desde entonces, los contactos han continuado con gestos como la participación del arzobispo George Carey junto a Juan Pablo II en la apertura de la Puerta Santa en el año 2000, o la presencia de Rowan Williams en el Vaticano en distintas ocasiones, incluido el Sínodo de 2012.

La Iglesia anglicana, creada en 1534 como escisión de la Iglesia de Roma, nació como una iglesia nacional inglesa, pero se expandió por el mundo, principalmente con el imperio británico, y sus 85 millones de fieles se encuentran hoy principalmente en Asia y África.