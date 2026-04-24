FundéuRAE: 40 años del accidente de Chernóbil, claves de redacción

1. “Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil”, con mayúsculasComo otros nombres de días establecidos en conmemoración o recuerdo de un asunto, esta denominación se escribe con mayúscula inicial en los sustantivos y adjetivos que la conforman.

2. “Chernóbil”, mejor que “Chernobyl”La transcripción adecuada del nombre de esta ciudad ucraniana es “Chernóbil”, con “i” y tilde en la “o” para reflejar su pronunciación llana o grave. No se recomienda el uso del nombre inglés “Chernobyl”.

3. “Prípiat”, mejor que “Prípyat”El nombre indicado en español de este topónimo es con dos íes y tilde en la primera (“Prípiat”) por ser una voz llana acabada en “-⁠t”, mejor que “Prípyat”.

4. “URSS”, no “U. R. S. S.”En referencia a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la forma de abreviación apropiada es la sigla “URSS”, sin puntos ni espacios, y no “U. R. S. S.”.

5. “Ucraniano”, mejor que “ucranio”La central se encuentra en lo que actualmente es Ucrania, es decir, en territorio “ucraniano” (mejor que “ucranio”).

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Por otro lado, cabe recordar que “Bielorrusia” (y no “Bielorusia” ni “Belarús”) es la grafía apropiada para este país, uno de los que resultaron más afectados.

6. “Radiactividad” y “radiactivo”, mejor que “radioactividad” y “radioactivo”Las grafías sin “o” antes de la segunda “a” en estas palabras son preferibles a “radioactividad” y “radioactivo” (también válidas), ya que son mayoritarias y reflejan mejor su pronunciación normal.

7. La “zona de exclusión nuclear”, con minúsculasLa expresión “zona de exclusión nuclear”, que alude al área alrededor de la central nuclear evacuada y que permanece controlada, se escribe con minúsculas iniciales.

8. “Explotar” y “explosionar”, diferenciasEn referencia a algo que hace explosión, el verbo preferible es “explotar”, no “explosionar”, que es el que comúnmente se utiliza cuando alguien hace que algo haga explosión: “El reactor explotó”, mejor que “El reactor explosionó”.

9. “Evacuar”, conjugaciónEl verbo “evacuar” se puede conjugar como “averiguar” (“evacuan”) o como “actuar” (“evacúan”).

10. Los elementos químicos, con minúsculaLos nombres de los elementos químicos son comunes y, como tales, se escriben con minúscula, como “uranio”, “boro”, “erbio”... Sus símbolos correspondientes sí se escriben con mayúscula inicial: U, B, Er, etc.

11. “Cáncer”, pluralA la hora de mencionar algunas de las enfermedades sufridas a causa de este accidente, lo indicado es hablar en plural de “los cánceres”, y no de “los cáncer”.

12. “Medioambiente”, mejor que “medio ambiente”Es preferible la forma univerbal “medioambiente” a la pluriverbal “medio ambiente”, también válida.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.