Gobierno español, tranquilo ante EEUU, recuerda que Tratado OTAN impide suspender al país

La posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump suspenda a España de su pertenencia a la OTAN se plantea, según una información de la agencia Reuters, en un correo interno del Pentágono por la posición que está teniendo el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán.

El propio Sánchez, en declaraciones a los periodistas en Nicosia, donde participa en la cumbre informal de la Unión Europea, restó importancia este viernes a este asunto.

El presidente del Gobierno lanzó un primer mensaje de tranquilidad y consideró que "no hay debate" porque España es un socio leal, cumple con sus obligaciones y colabora con sus aliados, "pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional".

Además, recalcó que el Ejecutivo no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales y los posicionamientos que haga, en este caso, Estados Unidos.

En ese mensaje de tranquilidad incidieron a EFE fuentes del Gobierno, que recalcaron que no hay ninguna preocupación porque no se trata de una posición oficial y porque el texto del Tratado de la OTAN no ampara la posibilidad de suspender o expulsar a uno de sus miembros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recuerdan estas fuentes que no es la primera vez que desde la administración estadounidense hay alguna declaración en la que se ha planteado la salida de España de la Alianza.

El propio Trump, el pasado mes de octubre, sugirió esa expulsión al entender que España no cumple los compromisos de gasto en defensa.

Trump habló así tras la polémica por el hecho de que Sánchez, en la cumbre de la OTAN celebrada el año pasado en La Haya, fuera el único líder de la Alianza que se negó a comprometerse a alcanzar un gasto en defensa del 5 % del PIB de su país.

Ante esas palabras de Trump, el Gobierno dijo estar muy tranquilo y subrayó que España cumple con sus objetivos de capacidad en la OTAN tanto como Estados Unidos.

En ese argumento insistió el Ejecutivo este viernes ante ese supuesto correo interno del Pentágono motivado por la posición de España ante la guerra de Irán, que según Sánchez no respeta el derecho internacional.

Además, España no dio permiso a Estados Unidos para utilizar las bases que tiene este país en su territorio (Rota y Morón) en las operaciones de ataque a Irán.

Si se cumplen las previsiones de sus respectivas agendas, Sánchez y Trump coincidirán dentro de dos meses y medio en Turquía, ya que su capital, Ankara, albergará la cumbre anual de la OTAN los días 6 y 7 de julio.