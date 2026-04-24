Huelga de repartidores de Glovo en España, la primera a nivel internacional en la empresa

La plantilla sufre esta situación, explican las organizaciones sindicales, tras el proceso de laboralización, que acabó en junio de 2025 con la transición forzosa de repartidores autónomos a empleados asalariados, contratados legalmente por la empresa debido a un cambio legislativo en España.

Los paros, anunciados por el sindicato CC.OO. y apoyados por UGT, comenzarán hoy durante cuatro horas hasta la media noche; continuarán el sábado durante toda la jornada laboral y el domingo serán de otras cuatro horas desde el mediodía.

Para mañana, CC.OO. ha previsto concentraciones con motivo de la movilización enfrente de cuatro establecimientos de la cadena de comida rápida McDonald's en las localidades de Parla, Villalba, Valdemoro y Fuenlabrada (Madrid).

Los trabajadores protestarán contra el expediente de regulación de empleo anunciado el pasado 11 de marzo por la plataforma y que afectará a repartidores de unas 60 ciudades de España.

Además de exigir la retirada de los despidos, CC.OO. se opone al régimen sancionador aplicado por la empresa y, en concreto, al "goteo de despidos disciplinarios sin garantías" de los últimos meses.

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También pide "el fin a la persecución sindical" y la negociación de un convenio colectivo propio sobre condiciones de trabajo.

Glovo justificó los despidos para "evitar su cierre", al asegurar que ha tenido que reducir su servicio en varias provincias españolas, aunque de momento lo mantiene en 800 localidades del país.

Hace menos de un año, la compañía pasó a contratar directamente a sus repartidores (más de 14.000, según sus datos) para adaptarse a la ley que prohíbe como repartidores falsos trabajadores autónomos desde 2021.

Según el sindicato CC.OO, existen al menos otros 20.000 trabajadores contratados en flotas de "empresas pantalla", y está esperando que la Seguridad Social le comunique el dato real de afiliados, estimados en unos 30.000.

Glovo, que fue fundada en España, ha evitado por ahora hacer comentarios sobre la huelga.

La empresa pertenece al grupo alemán Delivery Hero desde 2022 y está presente en 23 países.

El año pasado la Comisión Europea multó a ambas con 329 millones de euros por formar durante cuatro años un cártel en el reparto de comida y otros productos.