ICE en Miami lidera arrestos migratorios en EEUU desde el retorno de Trump, con 120 al día

La sede de ICE en Miami, que abarca Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, ha registrado 41.310 detenciones desde enero de 2025, de las que 9.880 ocurrieron en lo que va de 2026, más que ninguna otra oficina en el país, apuntó el reporte del diario estadounidense citado por la organización civil en un boletín.

Las aprehensiones migratorias en Miami son un 36 % mayores a las del segundo lugar, Dallas, que reporta 30.350 hasta la fecha, seguida por Nueva Orleans (29.210), Houston (27.090), Atlanta (26.830), Chicago (23.230) y San Antonio (22.240).

"Florida está reportando actualmente el segundo mayor nivel de arrestos migratorios en el país, impulsados en gran parte por la completa colaboración entre las autoridades locales y las autoridades federales de inmigración, de acuerdo con datos de Prison Policy Initiative", señaló Americans For Immigrant Justice.

La organización apuntó que las cifras reflejan las políticas antiinmigrantes de Florida, donde el gobernador, el republicano Ron DeSantis, ha obligado a todos los condados a firmar los acuerdos 287(g), que establecen que las policías locales deben cooperar con ICE en los arrestos migratorios.

Además, en el condado de Miami-Dade más de la mitad de la población nació en el extranjero, el 54,5 %, más que ningún otro en el país, según la oficina del Censo de Estados Unidos.

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Estos datos se suman a un informe de la Universidad de Berkeley que encontró que los arrestos de ICE se han cuadruplicado en la segunda gestión de Trump en comparación con la presidencia de Joe Biden (2021-2025) en todo el país, con más de 6.000 a la semana y un promedio diario 57.000 personas en detención en enero de 2026.

"Ha habido un incremento de 2.450 % en el número de personas sin récord criminal que están detenidas por ICE desde enero de 2025", indicó Americans For Immigrant Justice.