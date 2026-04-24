Incautan en Portugal cerca de una tonelada de cocaína escondida entre sacos de azúcar

La Policía Judicial (PJ) precisó en un comunicado que los detenidos son hombres de nacionalidad portuguesa y brasileña y que fueron arrestados en un operativo desarrollado ayer, jueves, en la región del Baixo Minho y el puerto marítimo de Leixões (norte del país).

La investigación, desarrollada junto con la Autoridad Tributaria y Aduanera (AT), fue iniciada a finales de 2025 por la sospecha de los delitos de tráfico de estupefacientes por vía marítima, asociación criminal y blanqueo de capital, estando bajo análisis la actividad realizada "por sociedades comerciales constituidas en suelo luso".

Durante la operación "fueron interceptados y revisados diez contenedores de transporte de mercancías, provenientes de América del Sur, en los cuales la cocaína, en elevado grado de pureza, se encontraba disimulada entre varias decenas de sacos de azúcar de 50 kilos", explicó el cuerpo policial.

Esta es la mayor cantidad de cocaína incautada por el Departamento de Investigación Criminal de Braga, añadió la PJ, que afirmó que los detenidos serán presentados ante un tribunal para ser interrogados y para que se les apliquen las medidas cautelares necesarias.