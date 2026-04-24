Intel sube más de un 20 % en Wall Street después de presentar resultados optimistas

La compañía reportó ayer unas pérdidas de 4.281 millones de dólares en el primer trimestre, casi cinco veces más que en el mismo tramo del año anterior, pero la empresa destacó que sus ingresos están aumentando.

En las primeras operaciones en la bolsa de Nueva York, Intel subía más de un 20 %, con picos de hasta un 25 %.

Según los resultados que presentó ayer, Intel tuvo unos ingresos de 13.577 millones de dólares, un 7 % superiores a nivel interanual, con un notable crecimiento en el segmento de centros de datos e inteligencia artificial (IA), del 22 %, y en su negocio de fundición para fabricar chips, del 16 %.

Los centros de datos e inteligencia artificial (IA) facturaron 5.100 millones, y la fundición (Foundry), 5.400 millones.

El motor de los ingresos sigue siendo la unidad de productos para computadoras, como los procesadores Intel Core, con 7.700 millones recaudados, y que creció un 1 %.

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Para el trimestre en curso, Intel espera unos ingresos en el rango actual o superiores, de hasta 14.800 millones, y arrojar beneficios, si bien magros.

Intel cerró el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 267 millones, reduciendo sus números rojos en un 98 % respecto a 2024, tras convertirse en una de las firmas estrella de Wall Street al recibir cuantiosas inversiones del Gobierno de Estados Unidos, que se convirtió en su mayor accionista como esfuerzo para tener la fabricación de chips de su parte, además de inversiones de miles de millones de Nvidia y de Softbank.

En el último mes, Intel ha avanzado un 87 % en bolsa, y un 283 % en los últimos 12 meses.