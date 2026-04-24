Japón pondrá en marcha un grupo de trabajo contra la amenaza de modelos de IA como Mythos

La ministra hizo el anuncio tras mantener una reunión con los ejecutivos de grandes bancos japoneses en la que también participó el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, recoge la agencia de noticias japonesa Jiji Press.

"Debemos ganar la batalla alrededor de la IA", dijo Katayama a los medios, en declaraciones recogidas por Jiji Press.

Anthropic anunció hace unas semanas el desarrollo de Claude Mythos Preview, un nuevo modelo de computación con capacidades de programación y ciberseguridad tan avanzadas que la empresa ha decidido vetar su lanzamiento al público general por considerarlo un riesgo para la seguridad global.

Entre las empresas que pueden acceder se encuentran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

El objetivo es que estos gigantes utilicen la potencia de Mythos para identificar y parchear vulnerabilidades en la infraestructura crítica de 'software' antes de que actores malintencionados puedan explotarlas.