Jefe del Pentágono dice que el Ejército de EEUU debería ganar el Nobel de la paz cada año

"La única institución que debería ganar el Premio Nobel de la Paz cada año son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque somos el garante de la seguridad y la protección no solo de nuestro país, sino de mucha gente en este mundo", dijo Hegseth en una rueda de prensa.

Hegseth contestó así a una pregunta del sitio de entretenimiento TMZ, que debutó en esta rueda de prensa como medio acreditado en Washington, sobre si consideraría volver a cambiar el nombre del antiguo Departamento de Defensa, rebautizado como Departamento de Guerra para reflejar mejor la posición del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y denominarlo Departamento de la Paz.

"Esa es la aspiración. En realidad, pasamos de Defensa a Guerra porque queremos ser proactivos a la hora de lograr la 'paz a través de la fuerza'", respondió Hegseth, quien advirtió que ese eslogan "no son solo palabras vacías" porque "cuando libras una guerra de la manera correcta, el propósito final es lograr la paz".

Hegseth, quien es conocido por sus amenazas contra los "enemigos de EE.UU.", había asegurado minutos antes que su trabajo es garantizar que las fuerzas estadounidenses puedan ejercer "máxima violencia" sobre sus adversarios.

Preguntado sobre los comentarios del papa León XIV en contra de la guerra, indicó que el primer pontífice estadounidense de la historia "hará lo suyo, y eso está bien".

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"Nosotros sabemos cuál es nuestra misión. Sabemos qué autoridad tenemos. Lo tenemos muy claro. Obedecemos las órdenes del presidente, tenemos abogados por todas partes analizando lo que hacemos y por qué lo hacemos, y dándonos toda la autoridad necesaria, conforme a la Constitución y a nuestras leyes, para llevarlo a cabo", dijo en un intento de no agrandar la polémica con la Santa Sede después de una tensa reunión con el nuncio apostólico en el Pentágono a principios de mes.

Trump y su Administración han sido criticados por miembros demócratas del Congreso por lo que estos ven como una extralimitación de poderes al no contar con la autorización de los legisladores para la guerra iniciada junto a Israel contra Irán el pasado 28 febrero.

La minoría demócrata ha tratado sin éxito de aprobar medidas para limitar los poderes de guerra de Trump, quien ha codiciado abiertamente el Premio Nobel de la Paz y criticado duramente al Comité Nobel noruego tras no recibir el galardón en 2025, a pesar de afirmar haber puesto fin a múltiples conflictos internacionales.