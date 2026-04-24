Juez de Perú rechaza pedido de la Fiscalía para detener a jefe electoral tras su dimisión

El juez Juan Manuel Chuyo no aceptó la solicitud planteada por el Ministerio Público, pero validó el desarrollo de allanamientos en una docena de inmuebles, entre ellos el domicilio de Corvetto, que se desarrollan desde la madrugada de este viernes como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de colusión.

Corvetto dimitió el martes como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al ser señalado como culpable de las demoras en el traslado y reparto del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en Lima; así como los fallos en el repliegue y custodia de los votos emitidos.

Pese a que la renuncia de Corvetto está prohibida por ley mientras haya un proceso electoral en marcha, esta fue aceptada rápidamente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano de control de la Judicatura peruana que también designa al jefe de la ONPE, tras lo cual este organismo informó que su gerente general, Bernardo Pachas, asumiría la jefatura interina hasta el término del proceso electoral.

Estas irregularidades han alimentado las denuncias de fraude electoral lanzadas sin pruebas por el ultraconservador López Aliaga, quien señala un contubernio en su contra al ver que se quedará fuera de la segunda vuelta en detrimento del izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

López Aliaga amenazó a Corvetto y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, al exigir que se anulen las elecciones o se convoque a una jornada supletoria de votaciones en Lima, su bastión electoral.

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Con el 95,1 % del escrutinio, la candidata derechista Keiko Fujimori es la más votada, con el 17,05 %; seguida por el izquierdista Roberto Sánchez, con el 12,03 %, y López Aliaga, con el 11,90 %. Los dos primeros se perfilan para disputarse la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.