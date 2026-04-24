La autoridad electoral de Perú rechaza convocar comicios complementarios en Lima

El JNE indicó en un comunicado que, ante el retraso en la apertura de numerosos centros de votación en la capital, por no contar a tiempo con el material electoral, recibió solicitudes para convocar una jornada supletoria de votaciones en la capital peruana, bastión electoral de López Aliaga, que se está quedando fuera de la segunda vuelta por unos pocos miles de votos.

Sin embargo, tras un análisis técnico y jurídico, y en atención a lo informes emitidos por las instancias competentes, el JNE acordó "por unanimidad declarar inviable" la realización de dichas elecciones complementarias pues no están contempladas en la legislación y el proceso electoral aún no ha concluido, al haber todavía más de 4.000 actas en revisión.

El máximo ente electoral reafirmó que continuará ejerciendo su función jurisdiccional "garantizando la integridad del proceso electoral y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas".

"El JNE viene desarrollando de manera continua las labores de revisión de actas observadas, resolución de solicitudes de nulidad y demás actuaciones previstas en el marco constitucional, legal y reglamentario vigente", agregó.

Además, invocó a la ciudadanía a mantener la calma e informarse a través de los canales oficiales, así como a las organizaciones políticas a actuar con responsabilidad.

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Unos días después de las elecciones generales del 12 de abril, López Aliaga hizo este pedido al JNE al argumentar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) era responsable de que algunos centros de votación de Lima abrieran hasta cinco horas más tarde por la demora de la llegada del material electoral y hubo gente que desistió de votar.

Ante sus simpatizantes ha llegado a asegurar que ha perdido alrededor de un millón de votos, pues estos problemas logísticos han ocurrido en zonas de la capital donde afirma que iba a ser el candidato más votado.

La candidata derechista Keiko Fujimori, que al 95 % del escrutinio es la primera con el 17 % de los votos, apoyó esta petición del ultraconservador, que es tercero con 11,9 %.

Por su parte, partidos de izquierda realizaron un plantón este miércoles para rechazar la celebración de elecciones complementarias, al calificarla como ilegal, pidió al JNE no ceder ante pedidos de la derecha y respetar la voluntad popular.