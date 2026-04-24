La Bolsa española cae un 1,09 % por la incertidumbre sobre la paz en Oriente Medio

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ha perdido 194,6 puntos, ese 1,09 %, y ha cerrado la negociación en 17.691,3 puntos.

En esta semana el selectivo ha caído un 4,29 %, pero en lo que va de año se revaloriza un 2,22 %.

El IBEX 35 ha cotizado toda la sesión a la baja, después de abrir con una caída del 0,91 % y perder el nivel de los 17.800 puntos.

Durante la jornada el selectivo recuperó brevemente los 17.800, aunque no fue capaz de mantenerlos y pasó a rondar los 17.700 durante las horas finales.

De los 35 valores del selectivo, tan solo Amadeus cerró en positivo, tras alzarse un 0,66 %, aunque en lo que va de año pierde un 19,47 %.

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Por el contrario, destacó la caída de Indra, que se dejó un 8,59 % debido a una información de la agencia Reuters que menciona un correo del Pentágono que plantea la posibilidad de expulsar a España de la OTAN por no ayudar a Estados Unidos en el conflicto de Oriente Medio, según explicó el analista de XTB Javier Cabrera.

A la empresa de defensa española le siguieron la farmacéutica Rovi (-4,48 %), Solaria Energía (-4,16 %) y Acciona Energía (-2,74 %).

Entre los principales valores, todas las 'Blue Chips' españolas registraron retrocesos: Inditex ha caído un 1,79 %; Santander, un 1,24 %; Repsol, un 0,57 %; Iberdrola, un 0,47 %; BBVA, un 0,43 %; y Telefónica, un 0,31 %.

En el mercado de la deuda, el bono español a 10 años bajó hasta el 3,442 % y la prima de riesgo se sitúa en los 44,8 puntos básicos.

Las dudas que suscitan las conversaciones de paz en Oriente Medio mantienen el precio del barril de brent para entrega en junio, de referencia en Europa, en los 106,07 dólares, tras subir en esta jornada un 0,95 % al cierre de los mercados bursátiles europeos.

La prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano y el anuncio de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchí, llegará en la noche de este viernes a Islamabad acompañado de una pequeña delegación no han sido suficientes para cambiar la percepción de los inversores.