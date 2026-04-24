La ciencia reclama su papel en la transición energética en inicio de reunión en Colombia

La viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad de Colombia, Luisa Robayo, destacó que "la necesidad para llevar a cabo una transición para abandonar los combustibles fósiles" es "un desafío que trasciende el cambio tecnológico".

"Resaltamos la importancia del capítulo académico (de la conferencia) que se abre y ratificamos que esta transformación (...) solo es viable si se fundamenta en la evidencia científica. No hay transición energética posible sin conocimiento", expresó Robayo, durante el inicio de la conferencia, que se extenderá hasta el próximo 29 de abril.

La reunión, organizada por Colombia y Países Bajos, cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 60 países, así como de académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONG, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, parlamentarios, sector privado y banca multilateral.

En Santa Marta, las partes dialogan sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

La viceministra Robayo, que representó al país anfitrión en la primera actividad de la conferencia, subrayó que "la transición energética es posible, necesaria y está en marcha", pero considera que "su éxito depende de una transición ordenada".

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"No podemos avanzar de manera aislada, la transición exige cooperación entre países, pueblos hermanos", añadió Robayo, que manifestó que "el conocimiento por sí solo no transforma las realidades, por eso vemos en este espacio una importante oportunidad para articularnos".

El rector de la Universidad del Magdalena (Colombia), Pablo Vera, quien es anfitrión del espacio académico de la conferencia, consideró que este evento es "una conversación sobre el futuro de la sociedad" y su éxito depende del aporte de los diferentes actores.

"Necesitamos cooperación internacional, no podemos hacer esta transición solos", manifestó Vera.

Durante la inauguración miembros de la comunidad indígena arhuaca, que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, realizaron un acto de "armonización", denominado 'Transitando de la palabra al balance de la naturaleza', en el que destacaron la necesidad de proteger el medio ambiente.

Durante la jornada de este viernes será instalado el Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, en inglés), que busca proporcionar insumos para que las políticas públicas ayuden al esfuerzo internacional de abandonar los combustibles fósiles.

Este organismo estará dirigido por la copresidenta del Panel de Alto Nivel de Expertos en Financiamiento Climático, la camerunesa Vera Songwe; el director y economista jefe del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, el alemán Ottmar Edenhofer, y el profesor de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil), Gilberto Jannuzzi.