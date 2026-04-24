La ONU alerta sobre decenas de miles de desplazados por la sequía en Somalia

La agencia especializada de Naciones Unidas indicó este viernes que actualmente tres de cada cuatro nuevos desplazamientos en el país son causados por la sequía, que ha arruinado cosechas y provocado pérdidas de ganado que han forzado a muchas familias a dejar sus hogares en busca de ayuda.

"Muchas se trasladan a zonas urbanas, como la capital Mogadiscio y Baidoa, así como a lugares para desplazados que ya están desbordados", complementó en rueda de prensa el coordinador de programas de la OIM en Somalia, Brian Kelly.

La fuente recordó que más de 6,5 millones de personas, un tercio de la población del país, sufre altos niveles de hambre, y se prevé que 1,8 millones de niños estén afectados por desnutrición aguda este año.

"Sin una acción rápida la sequía seguirá desarraigando a las comunidades, agravará el hambre y aumentará la vulnerabilidad en toda Somalia", advirtió en un comunicado Manuel Pereira, jefe de misión de la OIM en ese país del Cuerno de África.