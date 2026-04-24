La principal terminal para ómnibus de Argentina tendrá un nuevo operador privado

Mediante un decreto firmado por el presidente argentino, Javier Milei, y publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo declaró "de interés público" una iniciativa presentada por un grupo de empresas para la remodelación integral de la terminal de ómnibus del barrio capitalino de Retiro y convocó a una licitación para entregar en concesión en lugar.

La terminal es operada desde 1993 por la empresa privada TEBA, con un contrato de concesión que vencía inicialmente en 2005 y que fue luego renovado hasta 2015.

Entre 2015 y 2020 operó con el contrato vencido y en 2020 se otorgó una nueva prórroga.

"Desde entonces, la operación se ha sostenido en condiciones precarias y transitorias, sin un marco contractual actualizado. Este esquema derivó en un progresivo deterioro del servicio y en reiterados problemas de funcionamiento, evidenciados en deficiencias de infraestructura, falencias de mantenimiento, condiciones inadecuadas de seguridad y una experiencia general deficitaria para los usuarios", afirmó la Secretaría de Transporte en un comunicado.

El proyecto de renovación que el Gobierno de Milei ha declarado "de interés público" fue presentado por las empresas Inverlat Investments, Service Trade, Inversiones Period y BV Investment.

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"La concesión tendrá una vigencia de 30 años. Durante ese período, el concesionario asumirá la totalidad de la inversión y la operación del sistema, percibiendo los ingresos derivados de su explotación, y deberá abonar un canon mensual al Estado nacional", dijo la Secretaría de Transporte.

Según datos oficiales, por la terminal de Retiro circulan entre diez y doce millones de pasajeros al año, con picos de hasta dos millones mensuales, y allí operan más de 300.000 servicios de ómnibus anuales que conectan la ciudad de Buenos Aires con todo el territorio argentino y con países limítrofes.