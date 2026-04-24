La UE celebra que Japón revise su normativa sobre la exportación de material defensivo

"Valoramos positivamente la iniciativa de Japón de revisar los Tres Principios sobre la transferencia de equipos y tecnologías de defensa," dijo la portavoz a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, Hipper recordó que "en el marco de la Asociación de Seguridad y Defensa entre la UE y Japón, nuestro objetivo es reforzar la cooperación en materia de defensa y nuestra cooperación en general".

Japón ha reforzado su cooperación tanto con la UE como la OTAN y varios países europeos bajo la premisa de que la seguridad de la región del Indopacífico y la de Europa son inseparables, y al compartir preocupaciones por las crecientes actividades militares chinas en Asia-Pacífico, la invasión rusa de Ucrania y la cooperación militar entre Moscú y Pionyang.

La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, argumentó al anunciar la revisión de la normativa que "en un entorno de seguridad cada vez más complejo, ningún país puede proteger su paz y seguridad por sí solo", sino que "necesita que los países socios se apoyen mutuamente en materia de defensa".

Hasta ahora, los estrictos controles a la exportación de material militar limitaban la venta de artículos de defensa a cinco categorías: rescate, transporte, aviso, vigilancia y desminado.

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Pero, tras la decisión del Gobierno, Japón podrá vender armamento -como misiles o buques de guerra- a los 17 países con los que ha firmado acuerdos de cooperación en defensa, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, previa aprobación de las autoridades.

Además, incluye una cláusula que deja la puerta abierta a exportar armamento a países en conflicto si las autoridades consideran que existen "circunstancias especiales".