Líbano denuncia muerte dos personas en ataque israelí pese a la tregua anunciada por Trump

Según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, el nuevo "el ataque enemigo israelí" tuvo lugar en la madrugada de hoy contra la ciudad de Touline, en Marjeyún, y causó "el martirio de dos personas".

El anuncio se produce después de que el Ejército israelí subrayara en Telegram, haber atacado un lanzacohetes del grupo libanés chií Hizbulá, que había disparado varias veces desde el Líbano contra territorio de Israel.

También indicó que sus fuerzas atacaron "otro lanzacohetes cargado y listo para disparar" que "representaba una amenaza" para el Ejército y el Estado de Israel, acusando a Hizbulá de violar el alto el fuego y lanzar drones contra sus fuerzas "que operaban al sur de la Línea de Defensa Avanzada, en la zona de Qantara, al sur del Líbano".

Esos ataques llegan tras la prórroga del alto el fuego anunciada por Trump tras las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes, pero después de que el embajador hebreo ante Naciones Unidas, Danny Danon, dijera que la tregua "no es del 100%".

Alrededor de 2.300 personas murieron en la ofensiva de bombardeos aéreos y la invasión terrestre israelí de varias localidades meridionales libanesas desde que Hizbulá volviera a lanzar proyectiles contra Israel, a partir del 2 de marzo, en respuesta a los ataques de EE.UU e Israel contra Irán.