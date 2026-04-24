Merz rechaza aumentar el presupuesto de la UE y apunta a recortes en algunas políticas

De la misma forma, insistió en el rechazo de Berlín a emitir deuda conjunta o eurobonos como parte del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP).

"Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos y esto también significa que tenemos que fijar nuevas prioridades", dijo Merz en declaraciones a la prensa, a su llegada al segundo día de la cumbre informal que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebran hoy en Nicosia.

Los líderes europeos dedicarán esta segunda jornada, entre otros temas, a discutir el próximo presupuesto plurianual de la UE y la posibilidad de introducir nuevos recursos propios para financiar las cuentas.

Un presupuesto que, según el borrador que ha planteado la Comisión Europea es de 1,7 billones de euros para el siguiente periodo de siete años (2 billones a precios corrientes) y el objetivo de los líderes es alcanzar la unanimidad que requiere su aprobación antes de que acabe el año.

El canciller alemán dijo que el bloque comunitario debe "fijar nuevas prioridades y esto significa que también tenemos que reducir el gasto del presupuesto de la UE en otras áreas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Lo que Alemania no se plantea es un aumento de la deuda ni tampoco bonos europeos (eurobonos) en los mercados de capitales. Esta es una posición que no sostiene Alemania".