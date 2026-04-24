Ministros de Finanzas UE buscarán acordar medidas energéticas a corto plazo en mayo

"Anoche pedimos a los ministros de Finanzas que continúen la discusión" en sendas reuniones formal e informal del Ecofin el 5 y el 22 de mayo con el objetivo de acordar "propuestas muy específicas a corto plazo para la crisis de la energía", dijo Jristodulidis a su llegada a la segunda jornada de cumbre informal de líderes de la UE celebrada en Chipre.

El anfitrión de la cita, cuyo país ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE, agregó que, en paralelo, la UE trabajará con un "enfoque a largo plazo".

"Para llegar a ser autónomos estratégicamente, el objetivo es alcanzar la Unión de la Energía", añadió el chipriota, quien dijo que aspira a llegar a un acuerdo político sobre el nuevo paquete de redes el próximo mes de junio para profundizar en ese concepto.