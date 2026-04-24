Morante abandona el hospital y seguirá recuperándose en su domicilio de la cornada

La cornada fue calificada como "muy grave" en el parte del cirujano del coso, Octavio Mulet.

En declaraciones a EFE, el apoderado de Morante, Pedro Jorge Marques, señaló que aunque la evolución es positiva, "la idea es ir viendo cómo transcurre la recuperación y según veamos decidiremos dónde vamos", aunque en principio parece que el diestro se trasladará a su domicilio .

"José Antonio está muy animado dentro de la importancia que tiene este percance; la cornada es la que es, pero, al no presentar fiebre ni mayores complicaciones, hemos decidido marcharnos a casa para ir cogiendo fuerza y afrontar lo que nos queda", añadió el apoderado.

Marques renunció a marcar plazos de recuperación o fechas concretas de reaparición. "Es que no tenemos ni idea y el médico tampoco lo ha dado", subrayó, para añadir que todo transcurrirá "en función de cómo se vaya encontrando".

"No se trata de dramatizar, pero se trata de una cornada en un sitio muy delicado y que presenta un alto riesgo de infección", indicó Pedro Marques, que resaltó la atención y dedicación del cirujano Octavio Mulet: "Ha sido impecable, todo indica que lo que se ha hecho se ha hecho bien y eso nos permitirá acortar un poco los plazos".

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El torero se encuentra animado y comunicativo, recibiendo las numerosas muestras de afecto de los compañeros, aficionados y admiradores.

"Él asume todo esto con absoluta normalidad, conoce perfectamente la gravedad del percance, pero lo lleva con buen ánimo", afirmó Marques.

Morante fue ingresado en el Hospital Viamed-Santa Ángela de la Cruz de Sevilla después de ser intervenido en la enfermería de la plaza de la Maestranza tras la cornada sufrida del ejemplar de Hermanos García Jiménez, un toro llamado Clandestino que le alcanzó durante el primer tercio y lo corneó prácticamente en el aire.

Según el parte médico, el diestro de La Puebla sufrió una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm".