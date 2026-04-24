Nueve policías de Sudáfrica comparecen por corrupción, extorsión y abuso de poder

"La tarde del 22 de abril se recibió una denuncia en la que se indicaba que tres sospechosos llegaron a un almacén en Crown Mines, seguidos por seis agentes de la policía metropolitana, y manifestaron su intención de registrar el almacén", declaró el portavoz de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios (DPCI) de la Policía sudafricana, Katlego Mogale, según medios locales.

Mogale afirmó que los agentes registraron el local y supuestamente intentaron extorsionar al denunciante para obtener dinero, todo ello en una zona fuera de su jurisdicción y fuera de servicio.

"Tras el registro, encontraron una caja de tinte para el cabello y uno de los agentes indicó que estaba caducado y amenazó al denunciante con arrestarlo si no pagaba una suma de dinero."

El denunciante alertó al DPCI, también conocidos como 'Hawks', quienes arrestaron a los nueve sospechosos durante la madrugada del jueves, que actualmente se encuentran bajo custodia.

El caso, que involucra a seis agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Johannesburgo (JMPD), dos miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) y un agente de tráfico de Gauteng, fue aplazado hasta el próximo martes.

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La Policía sudafricana se encuentra en el punto de mira tras la decisión del presidente del país, Cyril Rampahosa, de suspender al general Fannie Masemola por su presunta implicación en un caso de corrupción en la licitación de un contrato sanitario, y por el que fue detenido el pasado 24 de marzo junto a otros doce altos cargos policiales.

El pasado año, Ramaphosa suspendió a su ministro de Policía, Senzo Mchunu, y anunció la creación de una comisión judicial para investigar las acusaciones hechas contra él por un alto mando policial sobre sus presuntos vínculos con bandas criminales.