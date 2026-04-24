Percepción de inseguridad en México baja levemente al 61,5 % en primer trimestre de 2026

Esto significa que más de seis de cada diez habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que (la inseguridad) viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con presidentes municipales y gobiernos de los estados, obviamente, para disminuir delitos”, señaló la presidenta durante su conferencia de prensa matutina.

El resultado de enero a marzo es menor al 63,8 % de octubre a diciembre de 2025, al 63 % de julio a septiembre, pero supera al 59,1 % de octubre a diciembre de 2023, cuando alcanzó su menor nivel desde que hay registro, apuntó el instituto autónomo en su reporte.

La percepción de inseguridad ha crecido desde 2023 pese a que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de asesinatos descendió a 51,4 en marzo frente a los 86,9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 35 homicidios menos por día.

De acuerdo con datos del Gobierno mexicano, los homicidios cayeron un 41 % en los primeros 18 meses de la presidencia de Sheinbaum, periodo en el que van más de 49.300 detenidos por delitos de alto impacto y casi 500 toneladas de droga han sido confiscadas.

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Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presumió que la encuesta reveló el crecimiento de confianza en el Ejército Mexicano (85,6 %), la Fuerza Aérea Mexicana (87 %), la Guardia Nacional (78 %) y la Secretaría de Marina (88 %).

“Los resultados son producto de una estrategia sostenida, con coordinación, inteligencia y presencia territorial. Seguimos trabajando”, apuntó el funcionario en un mensaje en redes sociales.

La estadística del Inegi exhibió una persistente brecha de género, con el 67,2 % de las mujeres que reportaron inseguridad frente al 54,6 % de los hombres.

La ciudad con mayor incremento de percepción de inseguridad fue Puerto Vallarta, en el occidental estado de Jalisco, donde el 59,9 % de sus habitantes reportaron este sentimiento justo cuando la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, desató en febrero pasado actos violentos por la reacción del cartel.

Le siguen Tepic (53,9 %), en Nayarit; y Zapopan (70,8 %), también en Jalisco

En contraste, la ciudad menos insegura fue San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, en el estado de Nuevo León, donde solo el 4,4 % de la población reportó inseguridad, le siguieron Saltillo (16,7 %) y Torreón (20,3 %), ambas en el estado de Coahuila..