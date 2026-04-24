Plataforma de streaming en EE.UU. lanza servicio gratuito de contenidos prémium en español

La nueva oferta de esta plataforma incluye más de 10.000 horas de contenido, distribuidas en 200 películas y 13 canales de televisión gratuitos con publicidad (conocidos como canales FAST) gracias a acuerdos de colaboración con los principales proveedores de contenido de la región, según informaron en un comunicado.

"Con el lanzamiento de nuestro servicio AVOD, estamos eliminando barreras de entrada y haciendo que el contenido en español de alta calidad sea accesible a un público mucho más amplio", afirmó Luis Guillermo Villanueva, director de Operaciones de Somos Next, creadora de la marca FlixLatino.

El servicio AVOD de FlixLatino presenta una selección de películas, series y canales en directo que los usuarios pueden disfrutar sin necesidad de una suscripción. La plataforma cuenta con una oferta que incluye diferentes géneros como drama, comedia, 'thriller' y contenidos familiares.

Algunos de los títulos destacados del catálogo son: '2067', una historia de ciencia ficción sobre un hombre enviado a un futuro distópico para salvar a la humanidad del colapso medioambiental; 'Atrevidas', serie protagonizada por mujeres audaces que se enfrentan retos sociales y de identidad; y 'Antes de que cante el gallo', película de suspenso que retrata el paso a la madurez de una joven en Puerto Rico.

Entre tanto, los 13 canales FAST de la plataforma ofrecen programación ininterrumpida de importantes cadenas latinoamericanas como TV Azteca, Caracol Televisión, RCN Televisión y Cine en Español, con producciones que van desde telenovelas y películas hasta contenidos de entretenimiento.

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Además de este lanzamiento, FlixLatino informó que busca continuar con su crecimiento estratégico, y para esto, tiene previsto ampliar su oferta gratuita mediante el aumento de su biblioteca de contenidos con más películas y series, la incorporación de nuevos canales FAST, la introducción de eventos deportivos en directo y bajo demanda, y la mejora de funciones de personalización y descubrimiento.

"La rápida adopción del streaming gratuito entre los hispanos de Estados Unidos valida nuestra estrategia de expansión hacia AVOD y FAST. Esto nos permite crecer más rápido, llegar a nuevas audiencias y construir un motor de monetización a largo plazo a través de la publicidad y las asociaciones", concluyó Villanueva.