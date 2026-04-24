Policía de Pakistán detiene a un hombre por llamar "estrecho de Ormuz" a una vía bloqueada

"La barrera de Tarnol no es menos que el estrecho de Ormuz. Si se cierra, todos nuestros problemas se resolverán", decía el mensaje.

Según informó la policía de la estación de Tarnol, en las afueras de la capital paquistaní, se registró un caso contra Khurram Nazir debido a la publicación, y más tarde fue arrestado y enviado a presión preventiva.

Las autoridades locales explicaron que la barrera en la carretera de Tarnol se cierra durante el paso de un tren con destino a Peshawar, deteniendo temporalmente el tráfico, y se vuelve a abrir una vez que el tren ha pasado.

De acuerdo con el Primer Informe de Información (FIR, por sus siglas en inglés) presentado en la comisaría, el caso fue registrado el martes por el subinspector Shah Asghar, actuando el Estado como demandante.

"Alrededor de las 14:45 horas del martes, circuló información en redes sociales indicando que 'la barrera de Tarnol no es menos que el Estrecho de Ormuz y si se cierra, todos nuestros problemas se resolverán'", señala el FIR.

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Las autoridades rastrearon la publicación hasta el domicilio de Nazir, residente en Paracha Town, quien fue detenido poco después en Tarnol Chowk. Tras la inspección de su dispositivo móvil, la policía confirmó la autoría del mensaje y procedió a su arresto inmediato.

El informe policial acusa a Nazir de desobedecer órdenes oficiales e incitar al desorden público.

El caso se fundamenta en la violación de la Sección 144 del Código de Procedimiento Penal, una normativa de seguridad vigente en Islamabad que restringe las reuniones y la difusión de mensajes que puedan alterar el orden, especialmente en un contexto de elevada tensión.

Las autoridades de Islamabad han bloqueado parcial o totalmente varias rutas de acceso a la ciudad en vistas a una posible segunda ronda de conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán.

Los cierres de carreteras han interrumpido el suministro de alimentos, mientras que también se ha informado de escasez de gasolina y diésel en algunas estaciones de servicio debido a las restricciones al tráfico pesado que entra en la capital.