UE y sus socios en Oriente Medio piden más negociación para poner fin a la guerra

"Nuestro objetivo común es ahora negociar un fin duradero de la guerra, lo que incluye restablecer la libertad de navegación plena y permanente en el estrecho de Ormuz sin peajes", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa conjunta tras la reunión con los presidentes sirio, Ahmed al Sharaa, y libanés, Joseph Aoun.

Asimismo, Von der Leyen aseguró que "cualquier acuerdo de paz deberá abordar el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán".

Sin embargo, también añadió que "no puede haber estabilidad en Oriente Medio ni en el Golfo mientras el Líbano esté en llamas", reafirmó su "solidaridad absoluta" con los socios en la región y resaltó que no solo son socios en tiempos de crisis, sino que son "socios de futuro".

"Una tregua temporal no es suficiente. Necesitamos un camino permanente hacia la paz y, mientras tanto, seguiremos apoyando al pueblo libanés", señaló la política europea.

Von der Leyen elogió "el liderazgo de Egipto y Jordania", que "están haciendo todo lo posible por encontrar soluciones diplomáticas a los conflictos que nos afectan a todos".

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Sobre Siria, la alemana apuntó que la UE seguirá apoyando "la reactivación de la economía siria y la reconciliación de su sociedad" y recordó que en dos semanas se celebrará el primer diálogo político de alto nivel entre Siria y el bloque comunitario, "allanando el camino para un posible futuro acuerdo de asociación".

Además, destacó que el bloque está dispuesto a colaborar con los países del Golfo "para diversificar la infraestructura de exportación y no depender exclusivamente embotellamiento que supone el estrecho de Ormuz", así como a crear "una asociación geopolítica más amplia" y "una cooperación estructural para aumentar la producción de defensa".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, celebró la prórroga del alto el fuego en Irán como "un paso positivo" y llamó de nuevo a la diplomacia como " la única vía sostenible para el futuro".

También alabó al presidente del Líbano Aoun por tomar una "decisión histórica al prohibir las actividades militares de Hizbulá".

"Es alentador ver que se han iniciado conversaciones entre el Líbano e Israel, y es esencial que continúen", añadió.

Tras agradecer la participación de los socios, Costa concluyó que la UE es "un socio fiable y predecible para todos (...) tanto hoy como en el futuro. Compartimos su objetivo de construir un futuro próspero, estable y pacífico para la región".