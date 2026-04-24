Una niña israelí de 11 años muere por las heridas causadas por misil iraní semanas atrás

Karadi había sido hospitalizada en el Centro Médico Sheba, en el área metropolitana de Tel Aviv, donde los equipos médicos lucharon por salvarle la vida.

"Toda la ciudad de Bnei Brak acompaña a la familia Karadi en su dolor y oraciones en este difícil momento. Lamentamos la pérdida de una niña inocente con todo un futuro por delante y oramos para que Dios les brinde consuelo y sanación a sus padres y familiares", dijo el alcalde de Bnei Brak, Hanozh Zeibert, en un comunicado.

El funeral de Nesya Karadi, cuyo hermano también resultó levemente herido en ese mismo ataque ocurrido durante la víspera de Pésaj (pascua judía), se celebrará el sábado por la noche.

La muerte de la menor se suma al fallecimiento de otros 20 israelíes desde que Israel y Estados Unidos iniciaran esta última guerra de escala regional atacando a Irán el pasado 28 de febrero. Dos de esos muertos fueron por ataques de la milicia chií libanesa Hizbulá.

Además, cuatro mujeres palestinas fallecieron tras el impacto de un misil iraní semanas atrás en Cisjordania ocupada, donde no cuentan con refugios ni sistemas de alarmas o sirenas.

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Por su parte, el pasado 12 de abril las autoridades iraníes anunciaron la muerte de 3.375 personas en los 39 días de bombardeos israelí-estadounidenses contra el país, incluidos 383 niños, que se sucedieron antes de este frágil contexto de alto el fuego imperante actualmente.

En Líbano, la milicia chií Hizbulá entró en el conflicto regional en respuesta la operación conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán, lo que provocó que los israelíes respondieran con una brutal contundencia contra Líbano, provocando 2.294 muertos y 7.544 heridos en siete semanas, según datos oficiales.